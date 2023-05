Ragazza morsa in spiaggia dopo la bambina, il cane feroce aggredisce ancora. Allarme del sindaco

Nuova aggressione ad opera di un cane selvatico ai danni di una ragazza ucraina di 29 anni, ferita alla gamba sinistra. È accaduto la sera del 10 maggio a Vasto all'altezza della Bagnante e molto probabilmente si tratta dello stesso animale che si era già scagliato, nella stessa zona, contro una bambina di 4 anni e mezzo e un bimbo di tre che passeggiavano sull'arenile con i rispettivi genitori e fratelli. Sale dunque il panico in città per questi tre episodi ravvicinati che mettono in serio pericolo cittadini e visitatori della riviera. Il sindaco Francesco Menna ha indetto una conferenza lampo per far luce sulla vicenda e dare seguito alla richiesta di provvedimenti, sollevata anche da una comunicazione urgente prodotta dai carabinieri forestali.

Il primo cittadino, senza giri di parole, ha parlato di situazione allarmante che «mette a rischio l'incolumità pubblica. Ho sollecitato il Ministero dell'Ambiente, l'Ispra e la Regione Abruzzo affinché si attivino fin da oggi alla cattura e al monitoraggio di questi animali selvatici aggressivi e pericolosi, visto che la competenza è di questi enti».

Alla presenza del comandante dei vigili urbani Giuseppe Del Moro e del dirigente veterinario del servizio igiene Asl Massimo Genovesi, Menna ha poi sottolineato: «Non starò fermo ad aspettare che si attivino chissà quando. Con il comandante stiamo individuando azioni per contrastare il "passeggio" indisturbato di questi animali che creano panico, oltre che danni fisici. Ha ragione il consigliere comunale di FdI, Vincenzo Suriani, non c'è tempo da perdere. Mi recherò a Roma dal ministro e inviterò gli enti preposti ad un tavolo di confronto. Il problema è serio e non può cadere nel silenzio delle Istituzioni». Inoltre Menna chiede collaborazione ai cittadini affinché segnalino in Comune e a lui stesso la presenza dell'animale per un fatto di cronaca salito alla ribalta nazionale con il programma Rai "La vita in diretta". I due episodi sono avvenuti domenica scorsa quando alla Marina erano in corso diversi eventi di "Aspettando il Giro d'Italia" e in tanti si erano riversati nel lungomare, ma non è stato così per le due famiglie coinvolte.