Ragazza di 14 anni scappa da casa: l’appello dei genitori a Chi l'ha visto?

C’è apprensione a Silvi, in provincia di Teramo, per la scomparsa di una ragazzina di 14 anni. Ieri i genitori hanno diffuso le generalità e fatto un appello alla trasmissione Chi l'ha visto?.

Veronica, questo il suo nome, non si trova più da mercoledì mattina. Da quando la mamma ha scoperto che non era più in casa. I famigliari ha subito presentato la denuncia ai carabinieri che hanno avviato le ricerche. La donna è madre di 5 figli ed ha raccontato alla trasmissione della Rai che martedì sera, intorno alle 23, erano tutti andati a dormire e che non c’è stato nulla che potesse far pensare a qualcosa di particolare.

La mattina dopo quando si è svegliata la figlia non c’era più. Veronica sarebbe uscita dalla porta-finestra del balcone dell’appartamento che si trova al primo piano. Ed ha aggiunto che dalla camera da letto mancano vestiti e un borsone. La ragazzina non possiede il telefono cellulare. La 14enne è alta circa un metro e cinquanta, ha una corporatura normale, capelli neri ed occhi castani. Potrebbe aver preso un treno o un pullman verso la provincia di Varese.