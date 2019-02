Raffiche di vento spingono nave senza controllo contro la costa: paura

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una nave mercantile turca, la Efe Murat, partita dal porto abruzzese di Ortona, si trova vicino alla spiaggia di "Pane e Pomodoro" a Bari poiché l'equipaggio non riesce a governarla a causadel forte vento di grecale che soffia da stanotte.Il mercantile proviene dal porto di Ortona, in Abruzzo, dove aveva scaricato grano e si stava dirigendo verso la Turchia al porto di Lariana. A un certo punto dalla nave è stato chiesto di poter attraccare al porto di Bari proprio per le condizioni del tempo critiche. Tuttavia in un secondo momento il comandante ci ha ripensato e ha deciso di proseguire la rotta ma, dopo aver superato lo scalo qualche chilometro più a sud, l'equipaggio, composto in tutto da 15persone, non è riuscito più a governare l'imbarcazione che si è avvicinata alla scogliera frangiflutti e ora galleggia in un punto dove il fondale è basso proprio nei pressi della spiaggia più popolare della città. La nave peraltro è vuota. Ora si sta tentando di legare un cavo per poterla rimorchiare e consentirle o una ripresa della navigazione oppure di dirigersi vero la zona portuale.