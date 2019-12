Maltempo, raffiche di vento a 100 km all'ora: danni in tutta la provincia di Teramo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Litorale teramano flagellato dal maltempo, con violente mareggiate accompagnate da forti raffiche di vento. Il vento ha toccato addirittura i 100km orari e ha colpito tutta le zona costiera, provocando numerose cadute di alberi e rami, sopra ad auto e abitazioni. Inoltre sull’ Adriatica e sulla Sp80 alcuni automobilisti per evitare l’ostacolo sono finiti fuori strada, fortunatamente senza riportare gravi conseguenze.Numerosi interventi portati avanti dalla serata di ieri per tutta la notte dai vigili del fuoco su tutto il territorio provinciale di Teramo. I comuni più colpiti sono stati Teramo, Roseto, Cologna, Pineto, Notaresco e Torricella. A creare maggiori problemi sono stati rami ed alberi abbattuti, coperture e grondaie divelte, comignoli crollati e coppi pericolanti. Per affrontare con efficacia l’emergenza, sono stati impegnati tutti i vigili del fuoco in servizio operativo, sia della sede centrale che dei distaccamenti di Roseto degli Abruzzi e Nereto.Una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Teramo è intervenuta nel comune di Torricella, per rimuovere alcune piante cadute su tetti e balconi, procurando danni strutturali alle abitazioni. Alcuni incidenti stradali per evitare gli ostacoli sulla carreggiata si sono verificati sulla statale Adriatica e sulla Sp80. Fortunatamente gli automobilisti sono rimasti solo lievemente feriti.