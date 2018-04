Il ladro rubava perfino negli uffici della Procura: preso

Per mesi era diventato un incubo, un ladro inafferrabile e seriale, capace di rubare anche negli uffici della Procura della Repubblica. E per bloccarlo, al momento dell'arresto avvenuto in provincia di Alessandria, l'agente che lo inseguiva per notificargli l'ordine di custodia cautelare firmato dal gip Luca De Ninis su richiesta del pm Giuseppe Falasca, dovette sparare alcuni colpi di pistola in aria. Da quel momento verosimilmente M.L., 42 anni, originario di Trento, nel capoluogo teatino non si è più visto, sicuramente non è comparso davanti al giudice dell'udienza preliminare che lo ha rinviato a giudizio fissando il processo per il prossimo 27 giugno.



L'uomo, sempre ben vestito e distinto quando entrava in azione negli uffici pubblici, riusciva a mantenere una grande freddezza. A ottobre del 2014, entrato negli uffici della Commissione tributaria provinciale, rubò il portafogli contenente la carta di credito, la tessera bancomat, 30 euro in contanti, carta d'identità e patente di guida ad una dipendente che aveva lasciato la borsa in ufficio dopo essersi allontanata per ragioni di servizio. Lo stesso giorno M.L. fece quattro tentativi di prelievo con la carta di credito e quattro prelievi con la tessera bancomat impossessandosi complessivamente di 500 euro. Qualche mese dopo, il 27 marzo del 2015, negli uffici della Procura della Repubblica, rubò il portafoglio contenente una sessantina di euro e la carta bancomat dalla borsa di un'impiegata che si era allontanata momentaneamente dal proprio ufficio. Lo stesso giorno utilizzando quella carta bancomat provò più volte a fare un prelievo di contante ma invano.



A settembre nel mirino di M.L. finì anche la sede dell'Inail, vittima ancora un'impiegata alla quale portò via il portafoglio dalla borsa. E' soprattutto grazie alla alla prontezza di un commesso dell'Inail che il 42enne, che pure era riuscito ad allontanarsi, venne individuato e identificato: il commesso, infatti, annotò la targa bulgara dell'auto sulla quale lo aveva visto allontanarsi.

Venerd├Č 13 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:55



© RIPRODUZIONE RISERVATA