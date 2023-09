Raccolti 1.411 kilogrammi di generi alimentari a sostegno dei bisognosi del territorio aquilano

L'AQUILA Al supermercato Conad presso il Centro commerciale Amiternum dell'Aquila, nella giornata di sabato 16 settembre, sono stati raccolti 1.411 kilogrammi di generi alimentari, distribuiti in 79 scatole, che andranno a sostenere le famiglie bisognose del territorio aquilano, che purtroppo sono in costante aumento.

« Un ringraziamento per la raccolta alimentare- dice Luigi Cordeschi coordinatore dell'Associazione "Dona un pasto per la dignità Odv"- al supermercato Conad presso il c entro commerciale Amiternum dell'Aquila che ci ha ospitato, a tutti coloro che hanno dimostrato grande generosità contribuendo a questo eccezionale risultato, a tutti coloro che hanno collaborato per la raccolta: i volontari della nostra Associazione, i volontari della Parrocchia Santa Maria Mediatrice dell'Aquila, i volontari del Gruppo L'Aquila - Cisom- Corpo Italiano di Soccorso Ordine di Malta e al gruppo MissiOn - Amici di San Basilio ».