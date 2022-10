Raccolta dello zafferano, iniziative a Navelli e San Pio delle Camere

L'AQUILA Nel culmine del periodo che vede la fioritura del crocus, il prezioso fiore dal cui pistillo si estrae lo zafferano, vengono proposte due iniziative, a Navelli e a San Pio delle Camere.

Il Comune di Navelli lancia un nutrito calendario di eventi. «Già dalla prima metà di ottobre- spiega il sindaco Paolo Federico- nel nostro borgo, è tutto un brulicare di turisti e curiosi che vogliono scoprire i campi ed i fiori di zafferano. In collaborazione con tutte le realtà locali, abbiamo pensato un calendario cui abbiamo dato il nome di Zafferano, coltura e/è cultura».

La Fondazione Sarra e la Cooperativa Altopiano di Navelli, portano avanti ogni giorno, l'accoglienza ai turisti, con Profumo di Zafferano, finanziato dalla Fondazione Carispaq, progetto di punta del turismo esperienziale e, dopo aver accolto, domenica scorsa l'Archeoclub L'Aquila, ci si prepara, domani a Navelli e Civitaretenga con il Fai e lo Zafferano e domenica 30 ottobre alle ore 17:30, nella sala consiliare del municipio con il Concerto nei Borghi più Belli d'Italia, saranno protagonisti i cori aquilani Gran Sasso e Portella diretti rispettivamente dai maestri Carlo Mantini e Vincenzo Vivio.

Lunedì 31 ottobre alle ore 20 serata Solchi e Sentieri musica e buon cibo nella splendida cornice del convento di S. Antonio a Civitaretenga. Il Consorzio per la Tutela dello Zafferano dell'Aquila Dop e la Proloco di Navelli, propongono sabato 5 novembre alle ore 18, lo spettacolo Roma Poesia, cinema e stornelli dalla città eterna di e con Ugo Capezzali e Piercesare Stagni, mentre domenica 6 novembre il consueto concerto di fine raccolto, salutiamo la stagione della fioritura in musica; entrambi si svolgeranno all'interno del municipio.

Anche a San Pio delle Camere per raccogliere, sfiorare ed essiccare lo zafferano, una esperienza straordinaria: Raccogli conosci e degusta, giunta alla nona edizione, manifestazione organizzata dall'associazione Le Vie dello Zafferano e dal Comune. Ai tanti turisti che stanno prenotando il proprio posto sul campo di zafferano, sarà assegnato un tutor che li guiderà in questo magico mondo. La rassegna propone non solo la raccolta dello zafferano, ma anche il pranzo nel Borgo di San Pio, dove si potranno assaggiare piatti a base di zafferano e prodotti da culture locali. Allieteranno le giornate il gruppo folcloristico abruzzese Folkavacca. E, per l'occasione domenica sarà presente anche lo chef aquilano William Zonfa che preparerà «un piatto con zafferano, pecorino, pepe e il lime. Un piatto leggero senza alcun soffritto».

Sabrina Giangrande