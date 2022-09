Quattro dispersi sul Gran Sasso telefonano ai soccorritori: «Non troviamo la strada». Attivate le ricerche

Quattro alpinisti, in serata hanno allertato i soccorsi dicendo di essere disorientati e di essersi persi. Stando alle prime informazioni sembrerebbero che stanno tutti bene, di essere sulla vetta del Corno Grande nel versante del teramano del Gran Sasso. Al momento, visto l’orario notturno, si stanno muovendo a piedi per recuperarli una squadra dei vigili del fuoco e gli uomini del soccorso alpino e speleologico Abruzzo (CNSAS). Nel contempo nella piazza di Prati di Tivo si sta montando il tendone per la direzione delle ricerche.

Notizia in aggiornamento