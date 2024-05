Venerdì 31 Maggio 2024, 08:18

Non solo l’arresto per tentato omicidio era da considerarsi legittimo ma l’indagata è capace di intendere e volere. Fa un passo in avanti la dibattuta vicenda giudiziaria che in un primo momento, a parti contrapposte, ha visto il Pubblico minisxtreo della Procura della Repubblica dell’Aquila far arrestare nel dicembre scorso Emanuela Silveri Bernabeo, 44 anni, residente a Prata d’Ansidonia (assistita dall’avvocato Roberto Tinari) per tentato omicidio, dall’altro il Gip secondo il quale la donna stava scherzando e sotto l’effetto di alcol avrebbe tirato fuori dalla borsa un coltello puntato alla gola dell’amico con il quale stava conversando.

La donna fu afferrata alle spalle e bloccata in tempo all’interno di un bar a Prata d’Ansidonia. Sul posto erano intervenuti i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia dell’aquila i quali arrestarono la 44enne su disposizione dell’autorità giudiziaria. Nel frattempo però l’arrestata era tornata in libertà dopo che la vicenda era stata ridimensionata dallo stesso Gip sotto forma di minaccia. La testimonianza poi del diretto interessato che aveva ridimensionato l’azione dell’amica, la circostanza che la Bernabeo non aveva provocato alcuna lesione e che la stessa non aveva opposto alcuna resistenza alla sottrazione del coltello, avevano convinto il giudice per le indagini preliminari a non convalidare l’arresto in flagranza di reato.

IL RICORSO

Contro tale pronunciamento ha fatto ricorso in Corte di Cassazione la stessa Procura aquilana, ottenendo ragione. A convincere “gli ermellini” sulla sussistenza del reato di tentato omicidio, le immagini tratte dall’impianto di videosorveglianza del bar (utilizzate dallo stesso Pubblico ministero per convincersi dell’arresto della donna) dove è avvenuto il fatto, nelle quali si vede l’indagata puntare un coltello (con un alama lunga 24 centimetri) al collo della vittima come se fosse pronta a infliggere un fendente e che solo l’azione repentina di un terzo le aveva impedito di procedere oltre, poiché il soggetto intervenuto le aveva afferrato la mano sfilandole il coltello.

LA DIFESA

Dopo il recente pronunciamento della Corte di Cassazione, l’avvocato Roberto Tinari del Foro dell’Aquila, ha chiesto ed ottenuto che la propria assistita potesse essere sottoposta a visita psichiatrica. Alla fine, per il medico nominato dal Gip, la Bernabeo era capace di intendere e volere al momento dell’episodio contestato e la stessa indagata può stare in giudizio, ovvero può affrontare tutte le eventuali fasi giudiziarie, processo compreso.

Adesso, dopo la perizia psichiatrica, si attende il pronunciamento finale che alla luce degli ultimi accadimenti non può che essere l’avviso di conclusione delle indagini preliminari.