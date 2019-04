La figlia si sposa, lui pulisce le finestre. Giù dalla scala per quattro metri, muore ex poliziotto

Si stava preparando ad un giorno di festa, perché oggi la figlia si sarebbe sposata. E invece il destino ha voluto scrivere per lui e la sua famiglia una pagina tragica. A.D.L., poliziotto in pensione di 70 anni, è morto precipitando da un’altezza di circa 4 metri dalla sua abitazione, in via Cesare Battisti a Colonnella (Teramo).



L'uomo stava facendo pulizie in casa ed era intento a lavare la vetrata di una delle finestre. Secondo una prima ricostruzione fatta dai carabinieri, era salito su una scala che probabilmente non poggiava bene a terra. La scala è scivolata, facendo perdere l'equilibrio al pensionato che è precipitato, riportando un grave trauma cranio facciale. A.D.L. ha lottato con tutte le sue forze, purtroppo le ferite erano troppo gravi ed è deceduto. Ai carabinieri della stazione di Colonnella il compito di relazionare il magistrato.