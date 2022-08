Sperona auto ex carabiniere: patente ritirata, dovrà ridare l'esame di guida

Sanzionato con il massimo della severità prevista dal codice della strada: patente ritirata, con obbligo di intraprendere un nuovo corso di scuola guida se interessato a riprenderla più altro percorso con il Sert per la disintossicazione da alcol. Si chiude in questo modo la vicenda di V.C.D., 45 anni, romeno conosciuto alle forze dell'ordine, che sabato mattina, al pronto soccorso dell'Aquila, si è rifiutato di sottoporsi all'alcol test per essere stato poco prima il protagonista di un grave incidente stradale avvenuto in via dell'Aringo, il rettilineo che collega l'abitato di Coppito con quello di Preturo.

Evaso dagli arrestati domiciliari (misura applicata dal pm Guido Cocco per maltrattamenti in famiglia con successivo arresto per evasione eseguito dagli agenti della Squadra mobile della Questura) il 45enne si è messo alla guida della Ford Fiesta, e come un proiettile, quasi certamente sotto l'effetto di alcol, ha investito nella stessa direzione di marcia, a scendere, una Fiat Panda vecchio modello condotta da M.V. di 62 anni dell'Aquila, per anni brigadiere alla stazione carabinieri di Sassa.

L'urto è stato così violento (nel tratto vige il limite di velocità di 50 chilometri orari) che l'utilitaria, diventata nella parte posteriore un ammasso di lamiere contorte, è stata trascinata per diversi metri prima di finire la corsa fuoristrada sulla corsia opposta. Ad avere la peggio il 62enne da poco uscito da una stradina interpoderale che conduce all'orto di proprietà. Per estrarre il ferito grave sono stati necessari i vigili del fuoco che hanno dovuto smontare i sedili. L'ex carabiniere si trova ancora ricoverato in coma farmacologico all'ospedale, mentre il romeno con qualche escoriazione si è rifiutato di sottoporsi all'alcol test nonostante il forte odore di alcol che emanava, avvertito anche dai medici del Pronto soccorso. Essendo un esame che non può essere sottoposto ad obblighi, se non in casi rari e molto particolari, il codice prevede l'applicazione della sanzione più grave prevista dal Codice della Strada. Il pm titolare del fascicolo è Roberta D'Avolio, i rilievi stradali sono stati eseguiti dagli agenti della Polizia Municipale.