L’amministrazione provinciale dell’Aquila ha consegnato il Musp (modulo ad uso scolastico provvisorio) “ex Filippini” al Convitto licei, nel quartiere di Pettino; la struttura è già disponibile per gli imminenti esami di Stato, così come richiesto dalla dirigente scolastica, e per il prossimo anno scolastico.«Sulla struttura si sono resi necessari importanti interventi di manutenzione- spiegano il vicepresidente della Provincia,ed il consigliere, presidente della Commissione edilizia scolastica- che hanno comportato un ritardo di alcuni mesi per la consegna, cui poi ha fatto seguito il blocco lavori per l’emergenza coronavirus».I lavori hanno interessato la manutenzione di controsoffitti e pareti, l’adeguamento antincendio, gli impianti elettrici e termici, i tombini esterni, i servizi e le linee telefoniche ed i dati: la spesa ammonta a circa 77 mila euro, cui si vanno aggiunti 10 mila euro per l’acquisto di nuovi arredi. Le spese di manutenzione straordinaria saranno compensate sui costi di locazione, in seguito ad un accordo raggiunto con l’amministrazione comunale dell’Aquila, proprietaria della struttura.«Nel musp saranno collocate dieci classi, oltre a quattro aule ufficio ed una attrezzata, per un totale di 1200 metri quadrati circa, liberando contestualmente spazi nell’nel polo scolastico di Colle Sapone, che saranno riassegnati alche ne ha fatto richiesta - proseguono Calvisi e De Santis - e consentendo così un ulteriore riavvicinamento dei licei afferenti al “Convitto D. Cotugno” - una soluzione che seppur provvisoria, garantisce il corretto svolgimento in sicurezza delle attività didattiche per l’anno scolastico 2020/2021, in considerazione che per l’anno successivo si potrà rientrare nella sede di Pettino, ove sono in corso i lavori di miglioramento sismico, adeguamento energetico ed antincendio, con risorse complessive per oltre 4 milioni di euro».