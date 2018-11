La prova del cuoco: Alessandro Di Stefano da Chieti alla sfida diretta da Elisa Isoardi

​Prova del cuoco per Alessandro Di Stefano da Chieti, nella sfida diretta da Elisa Isoardi. Domani su RaiUno alle 11.30 Elisa Isoardi presenterà l'ultima manche con protagonisti della Prova del cuoco i concorrenti Alessandro Di Stefano da Chieti e Rosetta Immordino da Palermo se la giocheranno a suon di menù, affiancati dagli chef Elis Marchetti da Ancona e da Fabrizio Sepe da Roma. A giudicarli lo chef “stellato” Marco Sacco, l’esperta gastronomica Simona Maggio e, “giurato per un giorno”, il conduttore televisivo Massimiliano Ossini.



Alla ​Prova del cuoco partecipa Ivan acchi. Nella puntata del 9 novembre 2018 si inizierà parlando di broccoli, con la ricetta dello chef astigiano Diego Bongiovanni, che preparerà gustosissime cipolline ripiene di broccoli e formaggio. Con lui, l’agronomo aretino Augusto Tocci e la dietologa leccese Daniela Limonta sveleranno tutte le proprietà benefiche di questa verdura.



Nel “Duello all’italiana” di mezzogiorno, la chef campana Antonella Coppola e lo chef bergamasco Marco Rossi si sfideranno nella rivisitazione di un grande classico della cucina campana: spaghetti alle vongole. Per la rubrica “Piatto d’autore”, la chef stellato Davide Oldani si cimenterà in un “must” romano: cacio e pepe al coartoccio. Spazio anche alla creatività dello chef stellato Moreno Cedroni, che preparerà un gustoso baccalà e stoccafisso con salsa di zucca e zenzero.



Nel corso della puntata, ultima tappa toscana delle “escursioni gastronomiche” di Andrea Lo Cicero, che - per l’intera settimana - andrà alla scoperta della “ricette del casale”. Il viaggio si conclude con un piatto tipico della cucina toscana: la panuntella. Tornerà immancabile il “borsino” della spesa” di Mr. Prezzo, Claudio Guerrini, con il suo report delle quotazioni del giorno dai banchi del “Mercato Wagner” di Milano.

