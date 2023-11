L'Aquila, protocollo tra Comune e Centro antiviolenza

L'AQUILA Una gremita sala Rivera di Palazzo Fibbioni, all'interno della sede del comune dell'Aquila, per lo più donne, ma anche tanti uomini, nella giornata del 25 novembre. Presenti gli assessori (foto) Ersilia Lancia e Manuela Tursini per i saluti istituzionali, susseguiti dagli interventi di Silvia Frezza, presidente del centro antiviolenza "Donatella Tellini"; Roberta D'Avolio, presidente Anm Abruzzo-referente Codice rosso; le capogruppo Simona Giannangeli (L'Aquila coraggiosa), Laura Cococcetta (L'Aquila futura) e Maria Luisa Ianni (Fi); le consigliere comunali Maura Castellani (Fdi), Daniela Bontempo (Lega) e Gloria Nardecchia (Udc); assente per motivi di salute, Stefania Pezzopane consigliera comunale Pd. Presente anche il Rettore dell'Università dell'Aquila Edoardo Alesse e alcuni rappresentanti delle forze dell'ordine.

La presentazione rientrava nell'ambito delle iniziative promosse dall'assessore alle pari opportunità in concomitanza con la "Giornata internazionale contro la violenza sulle donne".

«E' una giornata significativa - ha detto Silvia Frezza presidente del centro antiviolenza "Donatella Tellini" - abbiamo raggiunto un obiettivo importante al quale stiamo lavorando dal 2007, da quando abbiamo creato il centro antiviolenza per la città dell'Aquila, un percorso che ci ha visto impegnate in vari settori, in rete con varie associazioni, riuscendo a creare una rete operativa forte e coesa a sostegno di tutte quelle donne che trovano il coraggio di rivolgersi al nostro centro, per intraprendere un percorso di fuoriuscita dalla violenza maschile ma soprattutto di autodeterminazione».

«Da questo protocollo che prevede un assegnazione di una nuova casa rifugio - ha precisato Frezza - che ci consente di potere accogliere più donne, poichè le richieste sono ancora tante e inoltre avremo l'attribuzione di un fondo economico triennale sul quale poter fare affidamento e con il quale - conclude la presidente- costruire percorsi individualizzati per tutte quelle donne che si rivolgono a noi e che subiscono vari tipi di violenza, da quella psicolgica a quella economica a quella sessuale per non giungere al punto del non ritorno».

Più volte applaudito l'intervento della Giannangeli che ha ribadito come «il femminicidio di Giulia Cecchettin stia svelando ancora una volta il volto patriarcale e misogino del Paese, sta svelando che non esistono mostri, ma bravi ragazzi di ogni età che eliminano le vite delle donne, quando queste scelgono e decidono di chiudere una relazione, quando disattendono le loro aspettative. Turetta ha accoltellato Giulia- ha precisato la Giannangeli- l'ha trasportata per chilometri in auto, l'ha scaricata come immondizia in un fosso e oggi dichiara che avrebbe voluto suicidarsi, ma non ce l'ha fatta».

Sabrina Giangrande