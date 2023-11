Pronto soccorso, paziente stanco di fare la fila prende per il collo l'infermiere

È sotto choc l’infermiere aggredito e picchiato al pronto soccorso dell’ospedale di Avezzano. «Mi ha afferrato il collo e stavo soffocando, ma sono riuscito per fortuna a liberami dalla stretta delle mani», è il racconto dell’infermiere professionale alle forze dell’ordine intervenute per le indagini. È successo l’altra sera al pronto soccorso. Un uomo, stanco di fare la fila, è andato su tutte le furie e ha cercato di entrare negli ambulatori, ma un infermiere ha cercato di fermarlo e per questo è stato aggredito. L’uomo, un pensionato di Trasacco, è stato già identificato dalle forze dell’ordine e denunciato per avere aggredito l’infermiere all’interno dell’area triage.

Dal racconto dei presenti sembra che l’uomo volesse a tutti i costi entrare nonostante non fosse consentito dal protocollo. Il pensionato, una volta che è riuscito a superare la porta scorrevole, ha preso per il collo l’infermiere e lo ha aggredito procurandogli diverse lesioni fortunatamente non gravi. La vittima non ha reagito e ha richiesto subito l’intervento dei vigilantes che sorvegliano il pronto soccorso. L’aggressore dopo l’episodio si è allontanato, cercando di far perdere le sue tracce. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che lo hanno individuato nella zona e lo hanno fermato per accertare l’identità.

Ora rischia oltre alla denuncia per aggressione, anche quella di interruzione di pubblico servizio.

Non è la prima volta che accadono episodi simili al pronto soccorso di Avezzano, spesso affollato a causa del grande bacino d’utenza. Da mesi i pazienti lamentano che al pronto soccorso dell’ospedale di Avezzano si verifica un superaffollamento e l’attesa per i codici gialli risulta essere anche cinque e, a volte, dieci ore. Il fenomeno si è aggravato dopo la pandemia per carenza di personale medico e paramedico. La Asl, per trovare una soluzione al problema, ha anche realizzato una tensostruttura attrezzata, ma la carenza di personale ha finito per essere poco utilizzata. Recentemente è stata inaugurato dal presidente della Regione Marco Marsilio, l’ampliamento dell’Obi, l’osservazione breve intensiva, per il ricovero di pazienti in attesa che si liberino posti letto nei reparti. Ma la carenza di personale impedisce il pieno utilizzo del nuovi posti letto. Insomma non sono cambiati i tempi di attesa dei pazienti che si recano al pronto soccorso di Avezzano e questa situazione finisce col creare tensione tra il personale sanitario e gli utenti.