«Facciamo sesso, mi bastano dieci euro». Ma era una truffa ai danni dell'anziano. Cacciata dalla città

Foglio di via ad una donna che, ad Avezzano, prometteva sesso agli anziani per poi derubarli. Una rom, S.R., 34 anni, residente nei campi rom romani, è stata raggiunta dal provvedimento della durata di tre anni da parte della Questura dell’Aquila, su richiesta della Polfer avezzanese. Il trucco della donna ormai era un classico: promettere sesso ad anziani per poi rapinarli. L’ultimo caso si era verificato la scorsa settimana alla stazione e per questo la polizia ferroviaria, dopo la denuncia di una vittima ha avviato il provvedimento per impedire alla rom di tornare ad Avezzano. Questo l’episodio che ha fatto scattare il foglio di via: la 34enne ha messo nel mirino un 75enne con una proposta di sesso in cambio di appena 10 euro. L’uomo avrebbe accettato ma poi è stato derubato della somma che aveva nel portafoglio. Sembra che la polizia abbia chiesto il foglio di via per le altre donne che stazionano la mattina nei pressi dei giardinetti.