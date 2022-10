Professore non si presenta a scuola: lo trovano morto in casa. Aveva 54 anni

Un profondo dolore unisce due comunità. Il piccolo centro di Liscia e l'istituto Mattei di Vasto sono in lutto per l'improvvisa scomparsa del docente tecnico pratico di informatica Daniele D'Ottavio, morto ieri mattina all'età di 54 anni. L'uomo, che ieri sarebbe dovuto essere in servizio a scuola, è stato trovato morto all'interno della rimessa della casa paterna nel comune dell'Alto Vastese; sul posto sono intervenuti i carabinieri, si sarebbe trattato di un gesto volontario.

La notizia della scomparsa ha suscitato grande sgomento sia a Liscia, dov'era conosciuto da tutti, sia a Vasto dove viveva da solo e lavorava. Il dirigente scolastico, Gaetano Fuiano, a nome dell'istituto ha rivolto un pensiero al professore: «La vita ci riserva momenti in cui tutto diventa complicato. Come comunità scolastica siamo profondamente colpiti e addolorati dalla notizia. In questo difficile momento desideriamo vivere una dimensione di silenzio e, per chi ha fede, di preghiera il lutto che colpisce la nostra scuola. Non servono parole spese inutilmente, unica forza sono e saranno i nostri ragazzi e il loro domani da costruire. Daniele era uno di noi, una cara persona benvoluta da colleghi e alunni. Preghiamo per lui».