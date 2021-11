Martedì 16 Novembre 2021, 09:00

Un docente colpito da infarto, prontamente soccorso grazie all'uso del defibrillatore presente a scuola e subito portato in ospedale; un'alunna che frequenta una terza, presa da una crisi di panico. E' stata una mattina movimentata quella di ieri all'Istituto superiore Luigi di Savoia di Chieti dove a un certo punto è arrivata la Polizia, chiamata dalla madre dell'alunna che nel frattempo era andata a riprendere la figlia.

Tutto pare sia iniziato al momento di una interrogazione in educazione civica che avrebbe dovuto riguardare alcuni alunni: tra di loro c'è una ragazza che usa le mappe concettuali, ma il docente, che evidentemente la reputa preparata per affrontare l'interrogazione anche senza quel supporto, la invita a chiuderle, cioè a non utilizzarle. A quel punto la ragazza, presa da un attacco di panico, chiede di uscire dall'aula e di poter andare in corridoio. E telefona alla madre la quale, tempo pochissimi minuti, arriva a scuola. Il docente, che insegna Educazione motoria, ma che come i suoi colleghi è chiamato a insegnare anche Educazione Civica, siccome è iniziata l'ora della materia successiva, sta accompagnando gli alunni nella palestra, che si trova all'esterno dell'Istituto, quando sul posto arriva la donna.

Non si sa se fra la madre dell'alunna e il professore ci sia stata una discussione, certo è che tutti, docente compreso, tornano nell'edificio e una volta dentro, il docente si sente male. Un infarto (ne aveva avuto un altro in passato) che viene affrontato bene nella fase iniziale grazie al defibrillatore, nel frattempo sul posto arriva un'ambulanza del 118 che trasporta l'uomo in codice rosso al policlinico. Le sue condizioni non sembrano gravi, non è in pericolo di vita.