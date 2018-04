Professionista scompare da casa: trovato impiccato

Si toglie la vita impiccandosi a un albero in aperta campagna. La drammatica scoperta è avvenuta nella mattinata di sabato a Villa Duca di Bellante (Teramo) dove è stato ritrovato il corpo senza vita di un libero professionista di 42 anni. L'uomo, del posto, aveva fatto perdere le proprie tracce nel pomeriggio di venerdì scorso e a denunciarne la scomparsa erano stati i suoi familiari che, preoccupati dalla sua improvvisa assenza e del fatto che non rispondesse da ore al telefono, si erano recati in caserma per denunciarne la scomparsa.



Sul luogo del ritrovamento si sono portati gli stessi militari della stazione di Bellante, i vigili del fuoco di Nereto e un'ambulanza del 118. Davanti a loro si è presentata l'orribile scena: il professionista si era tolto la vita impiccandosi con una corda a un albero nelle campagne di Villa Duca. Un gesto estremo, conseguenza, con ogni probabilità, purtroppo, di quel male oscuro che non risparmia nessuno e che continua a fare più vittime perfino degli incidenti stradali: la depressione. Da quanto si apprende il 42enne, che non era sposato e non aveva figli, soffriva da qualche tempo di crisi depressive e proprio questa malattia silenziosa sembra essere la causa che lo ha spinto a compiere questo triste gesto. Al momento non sono stati trovati messaggi o biglietti che potrebbero provare a fornire una spiegazione a una tragedia che spiegazioni difficilmente potrà avere.



Lunedì 16 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:20



