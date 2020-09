© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oggi ancora chiusurea Pescara che riguarderanno circa 5 mila persone, mentre 18 mila saranno interessate alla più blanda restrizione di una riduzione dell’acqua. Lo aveva annunciato l’Aca, l’azienda consortile acquedottistica che gestisce la distribuzione del fabbisogno idrico, nei giorni scorsi, rendendo noto che le zone interessate saranno state il colle di, via San Donato, il quartiere Fontanelle, via Caduti per Servizio e via Ventre d’Oca, relativamente alla chiusura dei rubinetti, dalle 22 alle 6 del mattino del giorno dopo, mentre per la sola, le aree toccate saranno state la zona alta di Pescara Colli, strada Colle Scorrano e traverse e via Colle di mezzo. In questo secondo caso, dalle 23 di stasera alle 6 di domani.Insomma,, ma non si tratterà di una crisi idrica. Anche perché, confidano dall’Aca, nei prossimi giorni il cielo dovrebbe dare una mano. «La situazione è stabile – osserva il direttore generale dell’Aca, Lorenzo Livello – anche se la pioggia di lunedì scorso non ha influito molto, in quanto è possibile che i terreni abbiano assorbito i rovesci ai quali abbiamo assistito. Tuttavia – continua Livello – leci dicono che per venerdì e sabato dovrebbero arrivare delle piogge». Tra l’altro, le variazioni del livello acqueo si potranno notare già a vista d’occhio. «Siamo legati al tempo meteorologico – spiega il direttore dell’Aca – e l’aumento della portata la si potrà avvertire osservando le sorgenti superficiali, molto sensibili, di Farindola Vitella d’Oro e di Morgia Abbateggio».