L'estate è alle porte, e con essa la voglia irresistibile di trascorrere il primo weekend al mare. Per molti, quello che inizia domani rappresenta l'inizio ufficiale della stagione balneare, un momento tanto atteso che segna il ritorno alla libertà, al relax e al divertimento. Ma in Abruzzo, quali sono le previsioni sulle presenze di turisti per l'estate 2024? Verranno più o meno stranieri rispetto agli anni passati? Si troverà facilmente la forza lavoro? E per finire, la nota dolente: ci sarà un sostanziale aumento dei prezzi? «I rincari ci sono stati per la corrente elettrica, per il carburante, per l’acqua minerale», dice Riccardo Padovano, presidente di Confcommercio Imprese e della Federazione Italiana Balneatori Abruzzo e Molise. Poi diventa serio e spiega che, dopo il Covid, in Italia c’è stata un’impennata dei prezzi a partire dal carburante che non è mai sceso e che quindi anche i balneatori si sono dovuti adeguare. «Noi siamo rispettosi verso i nostri clienti, almeno per quanto riguarda l’Abruzzo – sottolinea Padovano – dove, visto che il 95% dei fruitori delle spiagge sono famiglie locali, abbiamo deciso, dopo una riunione, di non fare un’impennata dei prezzi, ma procedere con un arrotondamento».

Poi precisa: «I listini prezzi non sono dettati dall’organizzazione, ma per una questione legata all’antitrust sono liberi ed ogni chalet può mettere il prezzo che vuole». Comunque, stando a un’indagine fatta dal Messaggero su alcuni stabilimenti tra la provincia di Teramo e quella di Pescara, è emerso che l’aumento per un ombrellone rispetto allo scorso anno si aggira attorno al 20%. Parlando delle previsioni sulle presenze di turisti, Padovano polemizza: «Abbiamo perso una grande occasione in Abruzzo. Non si è tenuto conto del trend di presenze che c’è stato durante il periodo del Covid, dove abbiamo fatto riscoprire la nostra regione a tanti abruzzesi, parlo di quelli che vivono oltre l’Appennino, quindi L’Aquila o Avezzano, e poi a tanti laziali e romani, che per una questione di vicinanza hanno affollato le nostre spiagge. A questo punto vi sorge spontanea una domanda: riusciamo noi addetti al settore a valorizzare la regione Abruzzo?».

Per quanto riguarda la manodopera, Padovano rende noto che fanno fatica a trovare collaboratori e per questo motivo hanno deciso di far lavorare i migranti che sono nei centri di accoglienza, formandoli con dei corsi gratuiti della Confcommercio come caffettieri. «Stiamo insegnando a questi ragazzi a fare caffè e cappuccini e come servirli ai tavoli, – sottolinea – questo perché i ragazzi italiani che decidono di fare la stagione o frequentano le scuole alberghiere, preferiscono andare a lavorare fuori regione o addirittura all’estero». Il presidente di Assoturismo Confesercenti Abruzzo, Gianluca Grimi, invece afferma: «Innanzitutto posso dire che purtroppo c’è stata la prima occasione persa dell’estate 2024: il ponte del 2 giugno perché cade di domenica. E poi le previsioni meteo, che come nell’ultimo mese, saranno determinanti». Ricorda che quest’anno, subito dopo le vacanze di Pasqua, i fine settimana sono stati quasi tutti funestati dalle piogge e quindi il mese di maggio non è andato benissimo, soprattutto per gli stabilimenti balneari. «Comunque speriamo che questo weekend ci sia gente, anche perché il prossimo, con le elezioni, è sicuro che ci sarà meno affluenza».

Riguardo le previsioni delle presenze di turisti, Grimi è molto ottimista e prevede un incremento che va dal 6 all’8% di italiani e dal 3 al 5% di stranieri rispetto allo scorso anno. Infine, Grimi ha una posizione completamente differente riguardo la forza lavoro rispetto ai suoi colleghi. «In Abruzzo, – evidenzia – c’è stato un calo di natalità, quindi ci sono meno giovani e alcuni di questi preferiscono migrare fuori nazione. Questa mia riflessione, fondata su fatti e numeri, fa capire che non c’entrano due cose a cui hanno dato la colpa i miei colleghi: reddito di cittadinanza e ragazzi poltroni, ma la questione è molto più seria». Il presidente di Confcommercio Teramo Federalberghi Abruzzo è molto ottimista per quanto riguarda le presenze per la prossima estate: «L'interesse verso il nostro territorio è costante e questo fa ben sperare. Le previsioni indicano un trend di più 9% rispetto allo scorso anno». Mentre per quanto riguarda l'incremento dei prezzi, spiega che le strutture alberghiere in tre anni hanno avuto un aumento delle spese di gestione tra il 30 e il 40%, e che quindi un aumento c'è, ma è stato calmierato per cercare di essere attrattivi.