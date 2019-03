© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oggi succedono sostanzialmente due cose nel Partito democratico in Abruzzo: si vota per l'elezione del nuovo segretario nazionale, dove la sfida è a tre fra Roberto Giachetti, Maurizio Martina e Nicola Zingaretti. E si ridisegnano gli assetti del partito sul territorio a un anno esatto dalle politiche del 4 marzo, a poche settimane dal voto delle regionali e, soprattutto, in vista di un altro importantissimo test elettorale: le amministrative di fine maggio con 99 comuni abruzzesi (su 305) chiamati al voto, tra cui centri strategici come Pescara, Montesilvano e Giulianova.Inevitabilmente, anche la scelta dei candidati sindaci del centrosinistra passerà dal voto di oggi delle primarie e sarà condizionata dai nuovi equilibri interni. Seggi aperti dalle 8 alle 20, dove occorrerà recarsi muniti di documento di identità e di tessera elettorale. Possono votare tutti, anche i non iscritti al partito e i 16enni, novità introdotta già da qualche anno. Con un semplice segno sulla scheda in cui è stampato il nome del candidato alla segreteria, si indica automaticamente anche la lista dei delegati all'assemblea nazionale a lui collegata. Operazione semplice sia per l'elettore che per le operazioni di scrutinio delle schede. Per individuare il proprio seggio (gazebo, sedi civiche, circoli di partito) basta andare sul sito del Pd Abruzzo dove sono elencati anche i candidati all'assemblea nazionale suddivisi tra le quattro province.Scorrendo tra i nomi, è tra l'altro facile individuare anche il posizionamento di alcuni big del Partito democratico, come Luciano D'Alfonso, Stefania Pezzopane, Giovanni Lolli, Luigi Febo..., costretti ad assumere un profilo basso durante la campagna elettorale delle regionali per agevolare il progetto nuovo e "plurale" di Giovanni Legnini, ma che ora tornano a misurarsi sul territorio schierandosi in prima persona nella sfida delle primarie o attraverso i propri fedelissimi. La lista Abruzzo per Martina vede capolista nel collegio di Chieti Luigi Febo, seguito da Marianna Del Bonifro, Roberto Serafini, Gianna Di Crescenzo e Mauro Marrone. A L'Aquila è capolista Stefania Pezzopane, poi Simone Cococcia, Valentina Di Benedetto, Giovanni Tuzi. Nel collegio di Pescara c'è Gianluca Fusilli, seguito da Paola Marchegiani, Antonio Di Marco, Romina Di Costanzo, Daniele Giangiulio. A Teramo Fabrice Ruffini, Carmela Bruscia, Paolo Tribuiani e Nicoletta Ulisse. Per la lista Piazza Grande con Zingaretti il capolista nel collegio di Chieti è Andrea Catena, seguito da Maria Saveria Borrelli, Fabio Giangiacomo, Tina Di Girolamo, Nevio Salomone. A L'Aquila guida Michele Fina, seguito da Lorenza Panei, Stefano Albano, Ilaria Rosa. Il collegio di Pescara schiera Giovanni Lolli capolista, seguito da Lelia Kechoud, Antonio Tiberio, Lisa Vadini, Andrea Vecchiotti. A Teramo per la mozione Zingaretti: Stefania Di Padova (capolista), Robert Verrocchio, Francesca Di Gregorio e Oreste Marchionni. Per la lista sempre Avanti di Giachetti: Angelo Laccisaglia è capolista a Chieti, seguito da Federica Cinalli, Angelo Radica, Lucia Calabria, Felice Costantino. A L'Aquila Antonella Frosì, Carlo Piccone, Maria Donata Di Gregorio. A Pescara Marco Presutti, Deborah Di Giacomo, Gianluca Ferri, Chiara Misero e Giovanni Colliva. A Teramo Flavio Bartolini, Nadia Ranalli, Luigino Medori, Adalgisa Russi.