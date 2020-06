Pride Week, domani il flash mob finale alla Nave di Cascella a Pescara

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Strike a pose» è il nome delche chiuderà sabato a Pescara la primadella regioneAbruzzo, in corso, dal 20 giugno, tra mostre, appuntamenti, momenti di formazione e informazioni, nell'ambito di un percorso temporale e tematico, per una «società aperta e accogliente in cui ogni persona possa essere se stessa, tutelata nell'espressione del proprio orientamentoe della propria identità di genere».L'appuntamento con l'evento finale è per sabato, alle 18, alladi Pescara. Il flash mob sostituisce la classica marcia, impossibile da organizzare a causa delle misure. «Ci inizieremo a posizionare a distanza di sicurezza per essere pronti per il flash mob. Troverai i nostri volontari e le nostre volontarie che ti aiuteranno a posizionarti. Alle 18:30 è previsto l'inizio del flash mob - spiegano i promotori -. Lo stile di ballo è del voguing, nato nell'ambito della ballroom scene, spazi di aggregazione di persone: la danza si ispirava alle pose delle modelle fotografate nella rivista, ma anche ai geroglifici dell'antico Egitto e agli esercizi ginnici. Le voguers sceglievano di impersonare figure che erano spesso una parodia codificata della femminilità bianca, esaltando, e al tempo stesso sovvertendo, gli ideali di bellezza, sessualità e classe sociale».«Non possiamo ballare - aggiungono - ma al segnale assumi le pose che vuoi, come vuoi tu, in piena libertà. Alle 18.40 alza il cartoncino colorato e componi insieme a noi la bandiera del nostro orgoglio. Urla insieme a noi il motto dell': «Siamo forti, gentili e orgogliosi». Alle18.50, infine, sono previsti gli interventi politici. Gliorganizzatori, al fine di garantire la sicurezza, invitano i partecipanti ad indossare la mascherina per tutta la durata del flash mob.