Brutta avventura per un uomo di 49 anni che questo pomeriggio mentre stava facendo sci alpinismo a Passo Lanciano, è caduto e si è fratturato una gamba. L’uomo si trovava da solo sulla Majella, a quota 1.600 metri, quando è caduto con gli sci e si è fratturato la gamba. Lo sciatore ha immediatamente allertato il 188 ed è scattato il protocollo dei soccorsi in montagna: si è mobilitato il Soccorso Alpino e Speleologico d’Abruzzo, che ha localizzato a Pretoro, in provincia di Chieti, lo sciatore, lo ha raggiunto e soccorso.





Ultimo aggiornamento: 18:49

