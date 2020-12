Presta l'auto al pusher per amore: ragazza arrestata per spaccio di cocaina

Per amore mette a disposizione del compagno la sua auto ma per la legge ha fatto parte di un gruppetto di spacciatori di cocaina e per questo arrestata insieme agli altri dalla Polizia. In manette all'Aquila tre giovani albanesi ed una ragazza romena: Jetnor Kamberaj, Ildi Limani, Adi Saliaj ed infine Daniela Tala. I primi a cadere nella rete degli investigatori Kamberaj e la Tala, nel corso di un controllo al casello dell’Aquila Ovest. In un borsello di proprietà del ragazzo che viaggiava sulla Opel Corsa di proprietà della compagna, gli agenti hanno rinvenuto cocaina per un quantitativo di 73 grammi circa.

All’interno di un appartamento in zona cimitero dove la coppia ed altri due ragazzi sempre di nazionalità albanese risiedono gli agenti della Mobile, hanno sorpreso Limani e Saliaj con ritagli di 90 pezzi di plastica che avrebbero dovuto contenere la droga poco prima sequestrata. Rinvenuta anche la somma di 3 mila euro in denaro contante secondo l’accusa provento dello spaccio. Tutti e 4 sono stati arrestati. Ieri nel corso dell’udienza di convalida e contestuale rito per direttissimo su piattaforma web, tre ragazzi, assistiti dall’avvocato Mauro Ceci, hanno patteggiato la condanna ad 1 anno di reclusione mentre il solo Saliaj quella di 1 anno e 4 mesi. Al termine il gruppetto è stato rimesso in libertà.

