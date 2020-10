Prostituzione minorile, arrestato un'altra volta il preside Rosato

Nel primo pomeriggio di ieri, la Seconda Sezione Reati contro la Persona di questa Squadra Mobile, ha dato esecuzione alla Misura Cautelare degli AITesti Domiciliari emessa dal Gip presso il Tribunale di L'Aquila dott. Baldovino de Sensi nei confronti del preside Marcello Rosato 48 anni, Dirigente Scolastico di due Istituti di Scuola Secondaria di II grado di Chieti questa Provincia attualmente sospeso dal servizio per abusi sessuali nei confronti di uno studente. L'ordinanza è stata emessa a seguito di attività di indagine esperita da questa Squadra Mobile e coordinata dal Dr. Guido Cocco Sostituto Procuratore presso la Procura Distrettuale della Repubblica presso il Tribunale dell'Aquila, in quanto ritenuto responsabile del reato di prostituzione minorile posto in essere nei confronti di un minore della provincia di Chieti con il quale l'indagato avrebbe compiuto una decina di volte atti sessuali in cambio di denaro.



