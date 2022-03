Prende il reddito di cittadinanza per un anno ma non ha i requisiti: denunciato

Per oltre un anno ha incassato indebitamente 1.300 euro al mese di reddito di cittadinanza. Il 25enne è stato però scoperto dai militari della Guardia di Finanza di Pescara, coordinati dal colonnello Antonio Caputo e denunciato alla locale autorità giudiziaria per avere reso dichiarazioni attestanti cose non vere e omesso informazioni dovute al fine di ricevere

illecitamente l'indennizzo.



Il giovane per potersi assicurare il beneficio del reddito di cittadinanza all'atto della domanda di accesso al sussidio non ha fornito informazioni corrette dimenticando anche di avere un padre

agli arresti domiciliari e una madre con l'obbligo di dimora per furto in abitazione e indebito utilizzo di carte di credito.