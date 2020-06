​Premio nazionale Pratola 2020: ecco gli insigniti della X edizione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il premio nazionalesi svolgerà sabato prossimo, 27 giugno, a partire dalle ore 17, presso l’Hotel Santacroce Meeting in Viale della Repubblica, 55 a Sulmona. Si tratta della decima edizione el Premio fondato da Ennio e Pierpaolo Bellucci e organizzato dall’Associazione Futile Utile per rendere merito a significative personalità del mondo dell’arte, del giornalismo, dell’economia, della musica, dello spettacolo, dello sport, della letteratura e della cultura.Il Premio si articola in diverse sezioni, che da un lato premierà le eccellenze del territorio abruzzese e peligno, dall’altro, attraverso la sezione premi speciali, verranno conferiti riconoscimenti a personaggi che si sono distinti nelle loro rispettive carriere e che rappresentano, in campo nazionale, un punto di riferimento nel proprio settore di attività.L'organizzazione e coordinamento sono affidate ai giornalisti, mentre i presentatori dell'evento saranno, che collaborano con le retiEcco i nomi delle personalità che, per la, verranno insignite del premio nazionale Pratola 2020:, vice Presidente della Croce Rossa italiana, per la sezione Pace e Solidarietà;giornalista parlamentare e quirinalista del Sole 24 Ore; per la sezione Giornalismo,vice Direttore di Huffington Post e autore Tv; per la sezione Giornalismo;, giornalista televisiva e volto di La7, per la sezione Giornalismo televisivo;Sovrintendente sanitario nazionale Inail, per la sezione Lavoro;stilista tra i più originali emergenti italiani, per la sezione Moda e Lavoro;imprenditori dell’azienda famosa nel mondo per i suoi confetti, per la sezione Lavoro;affermato artista sulmonese, per la sezione Arte;giornalista e scrittore, per la sezione Letteratura e rapporti con le istituzioni escrittore e studioso di emigrazione, per la sezione Letteratura.Prevista la partecipazione con interventi, si legge in una nota, «di diverse personalità e rappresentanti istituzionali, tra le quali il sindaco di Pratola Peligna, Antonella Di Nino, il sindaco di Sulmona Anna Maria Casini, il Vescovo di Sulmona-Valva, Mons. Michele Fusco, il Presidente della Provincia dell'Aquila, Angelo Caruso, le Consigliere regionali Antonietta La Porta e Marianna Scoccia, il Presidente della Fondazione Carispaq, Domenico Taglieri, la Presidente della Banca di credito cooperativo di Pratola Peligna, Maria Assunta Rossi».La serata sarà allietata, oltre che dal noto attore comico sulmonese, anche dall'affermato musicistae dallo scrittore, «già insigniti del prestigioso riconoscimento nelle passate edizioni del Premio. L’accoglienza musicale di autorità, insigniti, ospiti e pubblico è stata affidata al complesso bandistico Città di Pratola Peligna, pianoforte e voce vedranno impegnati rispettivamente il maestroe la cantante«Messaggi di augurio e felicitazioni, sono già arrivati tra i quali fa spicco, - precisano gli organizzatori - quello di»., giornalista e conduttore televisivopresidente Lega Pro Calcio, dirigente sportivoin arte “Alexian”, docente universitario, musicista, giornalista Raiattore Tv e cinemamusicista PFM, attorePresidente Fondazione Isalpolitico, giornalistavice presidente del C.S.MCeo Don The Fuller Jeans, Ceo Wind Telecomunicazionii, Ceo Fater spa, inviato del Corriere della Seracampione italiano di atletica leggeradirettore risorse umane Gruppo ILVAsaggista, scrittore, giornalista, direttore Rai SportCt Nazionale Italiana Under 21inviato Sky sportvescovo Sulmona-Valvaopinionista sportivo e storico CT della Nazionale di calcioscrittrice e critica letteraria, inviato del Tg2presidente Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo, direttore “Il Centro” (Gruppo ed. Repubblica/ Espresso), attore, direttore Corriere della Serai, CT Nazionale Italiana di Ciclismofisiatra del Papa, Direttore Generale Finanza Italdesign GiugiaroArcivescovo Emerito dell’AquilaDirettore Rete Ferroviaria ItalianaGiornalista, attore, Direttore Giro d’Italia, manager sportivopoeta/scrittore, direttore il Centrogiornalistaneurochirurgo, attrice, docente universitario