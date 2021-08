Premio “Kalos 2021” a Rivisondoli con Vittorio Sgarbi: ecco tutti i premiati

Sabato 21 Agosto 2021, 15:30 - Ultimo aggiornamento: 15:32

RIVISONDOLI Esprime grande soddisfazione per la riuscita della seconda edizione del Premio Kalos 2021 il professor Massimo Pasqualone, noto critico letterario e d’arte abruzzese, presidente dell’associazione Irdidestinazionearte e del Premio “Kalos 2021”, dopo la prima edizione che si è tenuta a Forte dei Marmi, nel prestigioso Museo Guidi.

«Rivisondoli diventa per un pomeriggio la capitale italiana della cultura- commenta Pasqualone- e desidero innanzitutto ringraziare il sindaco Roberto Ciampaglia per aver accolto la nostra proposta espositiva nel Museo della Natività e per aver concesso il patrocinio dell’amministrazione comunale al nostro premio, al quale hanno aderito cinquanta artisti provenienti da tutta Europa, in mostra dal 16 al 30 agosto nel museo della Natività, ed oltre 150 opere letterarie in concorso. E poi il prof. Vittorio Sgarbi, padrino d’eccezione per l’evento, che interverrà il 26 agosto alle ore 18 in piazza a Rivisondoli, moderato dalla giornalista Orietta Spera, unitamente al maestro Silvio Formichetti, presidente onorario del Premio».

SEZIONE ARTE

Per la Sezione Arte, la commissione giudicatrice è presieduta da Carlo Gentili e composta da Mariagrazia Genova, Maria Basile, Eugenia Tabellione, Patrizia Ferrara, Fiona Liberatore, Giovanna Ciampaglia ed ha attribuito i seguenti premi:

Primi ex aequo: Emidio Mozzoni e Raf Dragani; Primo premio per la scultura Davide Iacovella; Primo premio per l’arte digitale Maria Stella Polce; Secondo premio Giovanna Maffei, Terzo premio Michela Sepe; Terzo premio ex aequo Valeria Verlengia, Menzioni speciali: Sabrina D’Angelo, Daniela Verducci, Nicola Granata, Giuseppe Rozzi, Achille Curatella, Francesco Subrani, Benedetta Luciani, Bruno Sambenedetto, Antonella Pirozzi. Segnalazioni della giuria: Dino Cipriani, Amadè, Paola Di Paolo, Carla Di Benedetto, Giuseppe Amoroso De Respinis, Leda Panzone Natale, Claudio Cignarale, Mauro Giangrande, Lillo Magro, Vassilis Dragani, Giovanna Maffei, Angela Barratta, Maria Luisa Panella, Luigi Pierantozzi, Luciana Vicaretti, Isabella Svezia, Antonio Zenadocchio, Paola Raspu, Michela Sepe, Mimmo Emanuele, Anna Miccoli, Raf Dragani, Giorgina Violoni, Elisa Azzena, Angelica Di Francesco, Carlo Damiani, Domenico Milillo, Nik Metani, Paolo Porreca, Rita Di Marcantonio, Carmine Galiè, Patrizia Vespaziani, Donato Angelosante jr, Italo Pulcini, Iryna Kruglova, Stefania Barile.

SEZIONE LETTERATURA

Per la sezione letteratura la commissione è presieduta da Eugenia Tabellione e composta da Mariagrazia Genova, Anna Paolella, Pierlisa Di Felice, Annarita Di Paolo, Monica Ferri, Simona Veresani ed ha attribuito i seguenti premi:

SEZIONE A POESIA EDITA

Primo classificato Massimo Del Zio, Secondo classificato Stefano Boldorini, Terzo classificato Gianni Romaniello. Menzioni speciali: Paolo Bulfone, Ciro Cianni, Sandra De Felice, Marianna Della Penna, Silvana Lazzarino e Dario Nicolella, Pietro Edoardo Mallegni.

Segnalazioni di merito: Elvio Angeletti, Maria Concetta Borgese, Matteo Casale, Paolo De Stefanis e Romeo Di Francesco, Igor Issorf, Gianfranco La Grassa, Imma Melcarne, Giovan Pietro Passoni, Stefania Siani, Elvira Venosi.

SEZIONE B POESIA INEDITA

Primo classificato Giulio Irneari, Secondo classificato Lucia Zappalà, Terzo classificato Fabio Marricchi. Menzioni speciali Patrizia Baglioni, Eva Capriotti, Franco Casadei, Isabella Cipriani, Alberto Colazilli, Grazia Depedri, Giuliana Prescenzo.

Segnalazioni di merito: Anna Maria Belletti, Annamaria De Zio, Antonello Di Carlo, Grazia Dottore, Caterina Franchetta, Antonio Franzè, Aurelio Rossi, Maria Teresa Vivino.



SEZIONE C SAGGISTICA

Primo classificato Marcello Di Muzio. Secondo classificato Maria Teresa Rizzo, Terzo classificato Berenice Rossi.

Menzioni speciali: Claudio Cirinei, Gianluca Galotta, Salvatore La Moglie, Carmine Paradiso, Monica Pelliccione, Annapaola Prestia, Angela Rossi.

SEZIONE D NARRATIVA EDITA

Primo classificato Selene Pascasi, Secondo classificato Matilde Menicozzi, Terzo classificato Ezio Riccardo Epifani.

Menzioni speciali: Natalia Anzalone, Laura Calderini, Enzo Carnevale, Morena Festi, Manna Michele, Montuori Maria, Daniela Moreschini, Francesco Testa, Eupremio Vestita, Luciana Vicaretti. Segnalazioni di merito: Licia Allara, Loreta Carnevale, Giulia Civita, Giulia Grilli, Massimo Galante, Filippo Guida, Lucia Lo Bianco, Mario De Santis, Roberto Marzetti, Leda Panzone Natale, Silvia Roccuzzo, Giovanni Sciara, Leonardo Tomer, Rosa Maria Vinci.

SEZIONE E NARRATIVA INEDITA

Primo classificato Monica Menzogni, Secondo classificato Maria Rosaria Franco, Terzo classificato Piko Cordis.

Menzioni speciali: Liliana Capone, Rosella Carloni, Elvira Delmonaco Roll, Paolo Di Sabatino, Alfonso Gargano. Segnalazioni di merito Anton di Fausto Mancini, Pier Luigi Nanni, Elena Nugnes.

SEZIONE F POESIA EDITA O INEDITA

Primo classificato Guido De Paolis, secondo classificato Concezio Del Principio, Terzo classificato Raffaele Trotta. Menzioni speciali Danuta Kida, Salvatore Dote, Lilla Giancaterino, Alberta Flora Lembo, Mauro Mammarella, Vincenzina Pace, Anna Polidori, Mariapia Putignano, Manuela Roberti. Segnalazioni di merito: Angelucci Davide, Annamaria Di Lorenzo, Massimo Di Prospero, Giancarmine Fiume, Michele Galante, Maria Naccarella, Annita Pierfelice, Maria Tommasa Primavera, Paola Ranalli, Bruno Ricci, Cristina Spennati, Ave Venditti, Antonio Zenadocchio.

Sabrina Giangrande