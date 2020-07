Giancarlo Di Vincenzo nuovo prefetto di Pescara. A Chieti Armando Forgione subentra a Giacomo Barbato

Giancarlo Di Vincenzo è il nuovo prefetto di Pescara e subentra a Gerardina Basilicata andata in pensione lo scorso mese. La nomina è stata ufficializzata ieri nella riunione del Consiglio dei ministri che ha deliberato movimenti e nomine di prefetti su proposta del ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese.

Di Vincenzo, 55 anni, è laureato in Giurisprudenza e assume il nuovo incarico cessando dalla posizione di disponibilità.

Novità anche a Chieti: il prefetto Giacomo Barbato è stato nominato direttore centrale per l'Amministrazione generale presso il dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile lasciando la prefettura di Chieti dove le funzioni di prefetto sono assunte da Armando Forgione.