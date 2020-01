Precipita dal secondo piano: grave una donna di 51 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dramma ad Alba Adriatica (Tearmo): una donna di 51 anni è precipitata dal secondo piano della finestra della sua abitazione facendo un volo di diversi metri. Le sue condizioni sono gravissime.Il dramma è accaduto intorno alle 11.30 in via Rovigo. Sul posto anche le forze dell'ordine che stanno coordinando le indagini per escludere ogni altra pista, ma al momento l'ipotesi ritenuta più consistente è proprio quella del gesto volontario. Anche se le motivazioni sono ancora tutte da accertare.«Abbiamo sentito un gran tonfo». Raccontano i vicini. Gli stessi che sono intervenuti per primi a prestare soccorso e ad allertare il numero d’emergenza. Sulla vicenda indagano i Carabinieri di Alba. Sconvolti gli altri residenti nella via e della palazzina dove la donna vive al secondo piano con il marito. Anche loro saranno con ogni probabilità ascoltati dagli inquirenti per cercare di delineare il quadro completo della vicenda.