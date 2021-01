Precipitata durante l'arrampicata in montagna. Ricoverata in Rianimazione, verrà multata per violazione zona rossa

Viola le disposizioni del Dpcm e finisce in prognosi riservata al reparto di Rianimazione dell'ospedale di Pescara a causa della caduta durante una arrampicata a Roccamorice (Pescara): protagonista dell'episodio una donna di 61 anni residente con la famiglia a Pescara, che verrà sanzionata per inosservanza della zona rossa, così come il marito e il figlio. I tre ieri non potevano infatti compiere l'escursione in quanto fuori dal comune di residenza senza valido motivo.

Verranno sanzionati anche gli altri quattro escursionisti presenti in zona, e che hanno dato per primi l'allarme sentendo le urla della donna e dei familiari, per inosservanza al Dpcm in quanto si trovavano anche loro fuori dal

Comune di residenza. Sull'accaduto indagano i carabinieri.

