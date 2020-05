Tenta di entrare in casa dalla finestra e precipita: trovato morto in strada

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tragedia a Rosciano, dove un uomo di 78 anni: R.M. è stato trovato ieri senza vita, davanti alla sua abitazione, con traumi sul corpo da precipitazione. Stando alla ricostruzione effettuati dai carabinieri della compagnia di Penne, diretti dal capitano Giovanni De Rosa, l'uomo, che viveva da solo, sarebbe morto mentre su una scala cercava di raggiungere il primo piano della sua abitazione, in contrada Casale, da cui era rimasto fuori. Improvvisamente ha perso l'equilibrio ed è caduto a terra, facendo un volo di circa cinque metri.A dare l'allarme, ieri mattina è stato un passante. Sono stati subito allertati i soccorsi e i carabinieri della stazione di Rosciano, ma non hanno potuto far nulla se non constatare il decesso. Stando ai primi accertamenti, è molto probabile che la morte risalga alla serata di domenica. Rimasto fuori casa, l'uomo ha preso una scala e ha provato ad arrampicarsi per rientrare attraverso una finestra del primo piano, ma non ce l'ha fatta ed è precipitato a terra. Essendo avvenuto il fatto di sera e abitando in una zona di campagna, purtroppo nessuno si è accorto di nulla. Sul braccio aveva dei tagli, provocati dai vetri della finestra che voleva aprire. Profondamente scossa tutta la comunità di Rosciano con il sindaco Simone Palozzo. Quella che doveva essere una giornata attesa da tutti per via delle riaperture e quindi del ritorno quasi alla normalità, si è trasformata in una tragedia.