Precipita nel lago con la mountain bike: ferito dopo un volo di due metri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bruttissima avventura, ieri mattina, per un appassionato delle, che era impegnato in una escursione, nella zona di Penne. Improvvisamente una domenica spensierata all'insegna dello sport, della natura e del divertimento si è trasformata in un incubo. L'uomo, S.C., 43enne, nato ine residente a Spoltore, stava percorrendo con la suail “sentiero natura”, nella riserva del lago di Penne, quando è caduto da un ponticello, facendo un volo di circa due metri e finendo in acqua. Per recuperarlo, sono dovuti intervenire da Pescara i sanitari del 118 con l'elicottero. Una volta sul posto, è stato tirato su con il verricello.Il 43enne era ferito. Nella caduta, ha riportato un, problemi ad una spalla e contusioni varie. L'incidente si è verificato alle 9.30. Il sentiero natura, dove è avvenuto il fatto, è uno dei più frequentati. Lungo il tragitto è possibile scoprire infatti numerose specie vegetali e animali. Sono inoltre presenti dei punti di osservazione dentro casette di legno, in cui si possono ammirare ammirare rane e rospi, lupi ibridi, il tasso e il giardino delle farfalle.