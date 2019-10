Precipita nel cantiere della metro di Milano: gravissimo un abruzzese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E’ ricoverato in prognosi riservata l’operaio di 61 anni di Capistrello, caduto dal ponteggio, nel cantiere della Metropolitana di Milano. L’ incidente sul lavoro si è verificato lunedì mattina, poco dopo le 9.30 in via Foppa, quando l’uomo nel corso dei lavori per la costruzione della M4, è precipitato da un’altezza di circa quattro-cinque metri, battendo la testa e procurandosi «traumi importanti». Le sue condizioni sono apparse subito gravi, e sul posto sono giunte l’ambulanza e l’automedica del 118. Alla fine il ferito è stato stabilizzato e portato all’ospedale di Niguarda, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Gli accertamenti sull’accaduto sono svolti dai vigili del fuoco e dai carabinieri della Compagnia Milano Porta Magenta.L'uomo, secondo una prima ricostruzione, sembra che sia caduto, in modo accidentale, da un'altezza di circa 4-5 metri, mentre stava spostandosi da una parte all’altra dal ponteggio. Sul cantiere c’erano anche pezzi di ferro e di lamiere che solo per fortuna sono state evitate dalla vittima.La nuova linea, nota anche come M4 o Linea Blu, che dovrebbe completare i lavori entro il 2023 , metterà in collegamento la parte Est della città con quella Ovest, passando attraverso il centro storico, con i due capolinea rappresentati dalla stazione di Linate (con collegamento all’aeroporto) e dalla stazione di San Cristoforo, direttamente sul Naviglio Grande.