Precipita dall'impalcatura, operaio non sembra grave. L'operaio muore poche ore dopo all'ospedale

Grave incidente sul lavoro ieri pomeriggio che ha fatto registrare una vittima a San Salvo. Nicola Di Biase, operaio edile del posto, è morto nel primo pomeriggio di ieri dopo essere caduto da 2 metri e mezzo di altezza dall'impalcatura di un cantiere in via Montegrappa, trafficata arteria nel centro di San Salvo. Pochissime le informazioni su quanto è successo, pare che al momento della caduta non ci fossero altre persone presenti o che comunque nessuno abbia assistito.

L'incidente è avvenuto intorno alle 13.30. Il personale del 118 arrivato sul posto ha immediatamente chiesto l'intervento dell'eliambulanza da Pescara che è atterrata su un terreno nella vicina via Stingi; sul luogo dell'incidente è intervenuta anche la polizia municipale per regolare il traffico e permettere i soccorsi. Subito dopo la caduta, l'uomo non sembrava versare in gravi condizioni, non aveva perso conoscenza. Trasportato all'ospedale "Santo Spirito" del capoluogo adriatico è morto nel tardo pomeriggio a causa delle ferite e dei traumi riportati nella caduta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA