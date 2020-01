Teramo, precipita dal terzo piano: grave un giovane

È ricoverato all’ospedale Mazzini a Teramo, dopo un volo di circa 12 metri, O.A., il diciannovenne precipitato dal terzo piano dell’appartamento dove vive in via Cona. L’allarme è scattato intorno alle 1.30. Sul posto sono intervenuti a sirene spiegate i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, il giovane era cosciente, nonostante il volo dal terzo piano e la violenta caduta sull’asfalto.



Ha riportato, secondo i primi riscontri, diverse fratture gravi su tutto il corpo. Dopo le prime cure del caso ricevute sul posto, è stato caricato a bordo di una ambulanza e trasportato al pronto soccorso. Ora è ricoverato in condizioni gravi condizioni. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri di Teramo. © RIPRODUZIONE RISERVATA