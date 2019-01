Prati di Tivo, imprenditore salva la stagione: si scia dal 24 gennaio

Il salvatore della stagione sulla neve è Marco Finori. Arriva da San Benedetto del Tronto ed è un imprenditore che agisce prevalentemente nel campo del food. E’ giovane, ha 39 anni, ed è rimasto entusiasta della sfida che lo attende. Prati di Tivo dunque ripartirà il prossimo giovedì 24 gennaio, in scartamento ridotto (per cominciare cabinovia e tappeto, poi il resto compreso l’altra località Prato Selva) e questa viene considerata una vittoria contro quelle forze che “remavano contro”. Pertanto anche la figura del caposervizio (il trentino Alessandro Albosini, ingegnere e caposervizio di stazione sciistica), che tanto ha fatto fremere per la buona riuscita dell’operazione, è stato scovato. © RIPRODUZIONE RISERVATA