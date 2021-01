Licenziata in tronco la 50enne, dipendente dell'ufficio postale di via Cavalieri di Vittorio Veneto di Avezzano, che avrebbe fatto prielievi dai conti dei clienti. L'operatrice allo sportello - è stato accertato - si sarebbe appropriata di circa tremila euro complessivi con un escamotage utilizzato più volte: inventando problemi di connessione, faceva reinserire il pin per una seconda durante la donna effettuava il prelievo. L'operatrice, fa sapere Poste Italiane, è stata licenziata per giusta causa. Ora è indagata per appropriazione indebita. Sette i clienti raggirati con prelievi da 300 a 500 euro. L'indagine è stata condotta dalla polizia.

«In riferimento alla notizia sulla denuncia per indebito utilizzo deli libretti postali elettronici nei confronti di una dipendente di un ufficio postale di Avezzano, si precisa che i fatti descritti risalgono al maggio 2020 e che la persona in questione non è più una dipendente di Poste Italiane dallo scorso 19 ottobre - spiega una nota diffusa da Poste Italiane- L’azienda, nel rassicurare che tutti i cittadini coinvolti saranno risarciti delle somme indebitamente sottratte, evidenzia di aver prontamente avviato delle indagini interne che hanno consentito di individuare le operazioni sospette e di aver fornito, sin dal primo momento, la massima disponibilità per l’accertamento dei fatti alle autorità responsabili delle indagini».

Ultimo aggiornamento: 09:28

