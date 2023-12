Positivo il bilancio della seconda edizione del “Natale al Monastero”

L’AQUILA - Con l’ultimo appuntamento in programma tenutosi lo scorso sabato, si avvia alla conclusione, con un bilancio positivo e incoraggiante la seconda edizione del “Natale al Monastero”.

Resta ancora aperta la possibilità di visitare i presepi e i quadri esposti nella chiesa del Monastero San Basilio, la “Casa di Celestino” all'Aquila, e quindi prosegue anche la raccolta fondi. Le visite ai presepi potranno essere effettuate fino al 7 gennaio 2024, dalle 17 alle 19. Sabato e domenica anche dalle 11 alle 12:30. Info e prenotazioni: 0862.204470.

All’inizio dell’ultima giornata, la quarta, della rassegna, Francesca Pompa presidente della One Group Edizioni ha consegnato alle Monache Benedettine Celestine del Monastero gli utili della vendita del libro “Il Primo Giubileo della Storia” presentato il 6 dicembre scorso nel convento. Un reale abbraccio di solidarietà che si aggiunge a tutte le donazioni spontanee da parte di tutti coloro che hanno voluto lasciare il loro contributo.

Il concerto di Natale “Amici pastori” di Aquila Altera con Antonio Pro (chitarra barocca); Matteo Nardella (flauti dritti, ceccola); Franco Bonino (flauti dritti, dulciana); Cristina Ternovec (viola da gamba); Alessandra Di Gennaro (organo) e Le Cantrici di Euterpe direzione musicale Maria Antonietta Cignitti con Musiche di: Giovanni Francesco Anerio, Bonifacio Graziani, Pietro Paolo Sabbatini, Laudi spirituali del XVI-XVII secolo, ha regalato al numeroso pubblico intervenuto un concerto davvero suggestivo e magnificamente eseguito e i grandi applausi che sono stati attribuiti ai Musicisti e alle Cantrici con acclamato bis ne hanno decretato il successo. La diretta streaming dell’evento è stata seguita da Manuwebtv e trasmessa sui canali social ed è possibile rivederla attraverso questo link: https://www.youtube.com/watch?v=6xDkn5c9Pp4&t=143s

Doverosi i ringraziamenti finali che sono stati presentati dagli “Amici di San Basilio”, motore trainante dell’iniziativa che, a titolo volontario, operano in favore della comunità da diversi anni attorno alle Monache Benedettine Celestine di San Basilio: «Un plauso davvero a tutti per la collaborazione alla riuscita di questa iniziativa: noi, non solo realizziamo eventi senza spendere un euro, ma addirittura raccogliamo fondi per le Monache e le loro missioni in Africa e nelle Filippine».

Nella seconda giornata, il 7 dicembre, si era tenuta una partecipata e interessante tavola rotonda “L’Aquila e Sulmona: quale Perdono?” con gli interventi di: Giulio Mastrogiuseppe - Associazione Celestiniana Sulmona; Fabio Maiorano - Deputato Storia Patria Abruzzese; Padre Quirino Salomone - Centro studi Celestiniani L’Aquila. La moderazione è stata curata dal giornalista Giovanni Ruscitti. Un incontro culturale ricco di significati tra L’Aquila e Sulmona con la comune eredità di San Pietro del Morrone, Papa Celestino V.

A seguire “Laetitia Adventi”: il Maestro organista Luciano Bologna si è esibito suonando l’organo settecentesco, recentemente restaurato.

Nella terza giornata, l’8 dicembre prima l’inaugurazione della mostra dei presepi artistici, promossa dal Lions Club dell’Aquila e a cura di Duilio Chilante, con l’esposizione di Ada Izzi, Lorella Reato, Maurizio De Benedictis, Giuseppe Scarsella: e le opere di Valter Di Carlo, Claudio Marchionne e Duilio Chilante. Quindi, il concerto “Gloria in excelsis deo” della Corale Novantanove.

Saluti e ringraziamenti finali anche agli amici volontari dell’associazione “Dona un pasto per la dignità Odv” e a Emmanuel Ntawizera, di Manuwev Tv, operanti in piena sinergia con i promotori.

E ora appuntamento ad agosto, durante la Perdonanza, per la prossima edizione di “Cordata X L’Africa” edizione 2024.