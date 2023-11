Torre faro si abbatte sulla banchina, paralizzato il porto di Ortona

ORTONA Le forti raffiche di vento, che hanno toccato stanotte punte di 100 km orari hanno causato il crollo di una torre faro della banchina nord del porto di Ortona che al momento, per questioni di sicurezza, non è operativa.

La torre faro è caduta sulla recinzione di un deposito merci senza conseguenze a persone. Sono in corso sopralluoghi dei vigili del fuoco e della zecca per il monitoraggio di tutte le torri faro portuali e stata avvertita la autorità di sistema portuale che invierà in banchina i suoi tecnici.