Referendum, vincono i sì: il Comune cambia nome, nasce la Città di Popoli Terme

Da Città di Popoli a Città di Popoli Terme. Il referendum sul cambio di nome ha portato alle urne 1.399 cittadini e, stando ai numeri, non c’è stata storia: la prevalenza dei sì ha superato l’84%, cittadini per i quali il suffisso Terme diventa determinante per dare un giusto risalto alla città delle acque e accrescerne le potenzialità. Le votazioni si sono svolte nei sette seggi allestiti all’interno della scuola “Giuseppe Paolini”.

«Un risultato che ci aspettavamo, tuttavia ci ha sorpreso l’alta affluenza alle urne, segno che l’importanza di questo voto è stata percepita» ha commentato il sindaco Moriondo Santoro, affiancato dall’assessore Mario Lattanzio. Nonostante il cambio di nome del paese in provincia di Pescara, i residenti non dovranno modificare i propri documenti d’identità e questo ha agevolato la partecipazione. «Aggiungere la parola Terme ci assicura un brand da promuovere e che contribuirà al rilancio del paese non solo in ambito termale» ha concluso, soddisfatto, il sindaco Santoro.