Teramo, Bobby il cane eroe va a Pomezia con la nuova famiglia

Bobby, il cane eroe finito nel canile, è stato adottato. La sua nuova famiglia è venuta da Pomezia a prenderlo l'altro ieri. Bobby scondinzolava felice. Con il suo guaito, lo scorso 24 settembre, aveva salvato la vita al suo amico padrone colto da un ictus in un appartamento a Montorio al Vomano, ma poi era finito in un canile pubblico perché nessuno poteva occuparsi di lui.La vicenda è diventata nota in tutta Italia grazie a Il Messaggero che ha raccontato la sua storia. Bobby, il “cane eroe”, ora ha una nuova casa, con una famglia felice di occuparsi di lui.