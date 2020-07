Addio alla poliziotta Carla Covitti, stroncata da infarto: grande cordoglio

E' iniziato il funerale di Carla Covitti. L'ultimo addio questa mattina alle 10, nella chiesa di San Pietro Apostolo di Giulianova alla poliziotta di 52 anni trovata morta nel primo pomeriggio di mercoledì nella sua casa di Tortoreto. Originaria di Pescara. Era un assistente capo della Polstrada di Giulianova molto stimata e apprezzata, da qualche tempo era alle prese con problemi di salute. Proprio mercoledì si sarebbe dovuta sottoporre a una visita specialistica da un ematalogo (soffriva di ipertensione e di problemi cardio-vascolari).



Ma a quella visita, purtroppo, non si è potuta presentare: il collega che l’avrebbe dovuta accompagnare non ha ricevuto risposta alle tante chiamate e ha fatto scattare l’allarme. A stroncare la poliziotta un probabile arresto cardiaco: la salma è stata restituita subito ai familiari per la funzione funebre. La Covitti negli anno Ottanta era un volto noto della tv: è stata giornalosta nell'emittente Telemare di Pescara.

