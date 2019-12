La Polizia trova una ragazza ferita in strada, arrestato il marito violento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sottoponeva la giovane moglie ad ogni tipo di violenza. Due giorni fa, l'ennesimo episodio di maltrattamenti che, stavolta lo ha fatto finire dritto in carcere. In manette a Pescara un 28enne romeno: C.B.G., con precedenti specifici. Allertati da alcuni residenti di via San Donato, in cui la coppia vive, gli agenti della volante, giunti sul posto, si sono trovati davanti l'uomo con un coltello in mano, con cui si stava procurando dei tagli sul braccio. E' stato bloccato e disarmato.Poco distante, lungo la strada, è stata invece rintracciata la compagna. Zoppicava e aveva ferite e lividi sul collo e sul viso, che hanno reso necessario il trasporto in ambulanza al pronto soccorso. Dagli immediati accertamenti, è venuta fuori una situazione di continui maltrattamenti di cui era vittima la giovane donna, che già in altre occasioni era stata costretta a farsi medicare in ospedale. Per fatti analoghi, nel 2018 il gip del Tribunale di Pescara aveva disposto nei confronti del 28enne l'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla compagna. E non è finita qui, perché da ulteriori indagini è venuta fuori anche una situazione di sfruttamento della prostituzione.