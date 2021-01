«Aiuto, aiutatemi, ho mia moglie inferma sul letto e non riesco ad alzarla, per favore aiutatemi», gridava dal terrazzo un uomo anziano in via Mario Capuani. In quel momento in centro storico di Teramo passava di pattuglia una Volante della polizia che è stata attirata dalle grida. L'aziano era affacciato al balcone di casa e chiedeva disperatamente aiuto ai passanti per poter alzare dal letto la propria moglie malata.

Subito i poliziotti sono saliti nell’abitazione ed hanno trovato l’uomo impotente davanti alla moglie, con gravi problemi di deambulazione e che necessitava di urgente cambio di vestiario. Gli agenti si sono adoperati per fare del loro meglio ed hanno poi raccolto le lamentele dei due anziani coniugi: «Non abbiamo figli o parenti prossimi, non sappiamo più come fare». Concluso l’intervento, i poliziotti hanno provveduto ad interessare i Servizi Sociali del Comune per fornire intanto informazioni alla coppia e in seguito tutta l'assistenza per superare le loro difficoltà. Affettuosissimo il ringraziamento dei due anziani che avrebbero voluto abbracciare gli agenti ma, considerati i tempi, si sono dovuti tutti limitari a sguardi e parole di riconoscenza.

