Pescara, viola il divieto di avvicinamento e aggredisce l'ex: arrestato dalla Polizia

PESCARA - Nonostante il divieto di avvicinamento, scavalca la recinzione e aggredisce la sua ex: arrestato dalla Polizia di Stato.



Gli uomini della Squadra Mobile di Pescara hanno arrestato e condotto in carcere V.R., 36enne romeno residente in città. L'uomo, già sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento per aver più volte minacciato ed aggredito la sua ex, lo scorso 14 febbraio, dopo aver scavalcato la recinzione ed essersi introdotto nel domicilio della donna, l'ha aggredita fisicamente e verbalmente violando la misura cautelare. Per questo è scattato l'arresto. Ultimo aggiornamento: 11:59 © RIPRODUZIONE RISERVATA