Proposta di matrimonio dopo il giuramento, poliziotto si inginocchia: «Vuoi sposarmi?»

Ultimo aggiornamento: 13:36

Proposta di matrimonio al giuramento dei nuovi agenti di polizia questa mattina Pescara. A sorpresa, appena finita la cerimonia solenne, un poliziotto si è staccato dal gruppo e si inginocchiataio davanti alla sua fidanzata con l'anello in mano: «Vuoi sporsarmi?». La ragazza, visibilmente emozionata, ha risporto «Sì» e i colleghi sono scoppiati in un grande applauso.Sono in tutto 87 i nuovi agenti della polizia, formatisi alla scuola per il controllo del territorio di Pescara (Polgai) nell'ambito del 204esimo corso, che hanno giurato davanti al vice capo della polizia Alessandra Guidi. Sessantatré sono uomini, 24 donne e hanno un'età media di 25 anni. Provengono da Abruzzo, Campania, Molise e Puglia. Molti sono laureati. «Al momento - spiega il direttore della scuola, Francesco Zerilli - sono agenti in prova. Dopo il giuramento, l'8 luglio, saranno loro assegnati destinazioni e reparti, dove effettueranno quattro mesi di prova, terminati i quali saranno nominati a tutti gli effetti agenti della polizia di stato. I ragazzi formati a Pescara rappresentano solo una piccola parte di coloro che hanno preso parte al 204esimo corso, iniziato l'8 novembre scorso. In tutta Italia gli allievi formati sono stati 479. Per loro si apre ora una carriera di grande responsabilità». Rivolgendosi direttamente ai nuovi allievi, il questore Francesco Misiti ha sottolineato che «ci vuole massimo impegno, equilibrio e anche tanta attenzione soprattutto quando si è in mezzo alla strada».