3 Marzo 2021

Era uscito per prendere il giornale, come faceva ogni mattina, ma l'edicola era chiusa e ha avuto difficoltà a ritornare a casa. Malato di Parkinson, anziano, disorientato e nel più profondo sconforto, è stato trovato e soccorso dai poliziotti della Digos. Un grande gesto quello dei poliziotti di Chieti sabato scorso in provincia di Chieti. Gli agenti nel pomeriggio di sabato 27 febbraio erano impegnati nei servizi disposti dal questore Annino Gargano, finalizzati al controllo del territorio in occasione del transito di squadre di calcio, quando sono stati avvertiti dalla centrale operativa della scomparsa di un anziano con gravi difficoltà deambulatorie. I poliziotti, al termine del loro servizio, si sono messi alla ricerca dell'uomo, poi rintracciato nel centro di Chieti, disteso a terra. L’uomo, malato di Parkinson, era disorientato e sconfortato. Ha guardato gli agenti come fossero angeli ed ha raccontato era «uscito di casa la mattine per comprare il giornale ma poiché l’edicola era chiusa non sono più riuscito a trovare la mia abitazione». L’anziano è stato rifocillato e accompagnato a casa dagli operatori. Il questore si è complimentato con i suoi uomini per la sensibilità e l’attenzione dimostrate.