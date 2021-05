Lite tra stranieri, parapiglia in pieno centro all'Aquila: interviene la Polizia

L'AQUILA - Parapiglia in pieno centro all'Aquila. Intorno alle 20 di sabato, nella zona di piazza San Bernardino, un litigio tra due stranieri ha richiamato l'attenzione dei passanti, in un momento in cui il cuore della città pullulava di persone.

Per futili motivi i due hanno cominciato a discutere, mentre sono intervenute altre persone per separarli ed evitare contatti.

Gli animi si sono surriscaldati e così sono intervenute le forze dell'ordine, prima che la situazione potesse degenerare.

La Polizia ha chiuso i varchi di accesso e ha identificato tutte le persone presenti in quel momento, nell'ambito del servizio di controllo sulla movida.

La situazione si è risolta senza ulteriori conseguenze.

